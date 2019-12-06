В преддверии Нового года «Билайн» дарит своим клиентам скидку 20% на услуги связи на целый год. Скидка действует при подключении к одному из семейных тарифов или тарифам с домашним Интернетом. Получить подарок к Новому году могут как новые клиенты, так и те, кто уже является абонентом «Билайна», сообщает пресс-служба оператора.



«В акции участвуют семейные тарифы и тарифы домашнего Интернета «Билайн», чтобы каждый мог выбрать именно то, что нужно. Ежемесячно экономить 20% от стоимости абонентской платы можно при условии подключения или переходе в период с 28 ноября 2019-го по 31 января 2020 года на любой из семейных тарифов, среди которых «Семья», «Семья.Акция», «Семья+», «Супер Семья», «Супер Семья+». Скидка действует при условии сохранения выбранного тарифа в течение 12 месяцев с момента перехода или подключения», — говорится в релизе компании.



Аналогичные условия актуальны и для пользователей домашнего Интернета и «Билайн ТВ» при подключении или переходе на один из текущих тарифов — «Бомбический», «Фантастический», «Бомбический с ТВ», «Фантастический Мах».

Активировать скидку можно с помощью простой инструкции из СМС-сообщения или в мобильном приложении «Мой Билайн».



Предложение доступно для подключения по всей России, за исключением Республики Крым и Севастополя.