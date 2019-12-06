Правительство может ограничить крупные компании при поглощении технологических стартапов, чтобы не допустить создания цифровых монополий, заявил вице-премьер Максим Акимов в кулуарах форума «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи, сообщает РБК . Этот вопрос будет прописан в рамках Пятого антимонопольного пакета.

«Мы должны крупным агрегаторам или компаниям из сферы финансов дать четкий ответ, что они могут делать, а чего делать не могут. С другой стороны, мы должны дать понять стартапам, где, когда и по каким правилам государство может вмешиваться», — уточнил Акимов.

В конце ноября ЦБ опубликовал доклад «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке», в котором говорилось, что развитие экосистем на базе банков может негативно отразиться на конкурентной среде. Организации, подключенные к системе, получают неконкурентное преимущество, а крупные игроки-администраторы экосистем укрепляют свои позиции, считают в ЦБ.