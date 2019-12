Приглашенных гостей с детьми в фойе ожидали аниматоры, а в игровой зоне – мастер-классы по изготовлению декоративных свечей и новогодних игрушек. Также для маленьких гостей было приготовлено угощение – изящно нарезанные фрукты от Софьи Горчаковой, вкусные сэндвичи от Fresh Lab, кэнди бар от компании Umka, полезные конфеты от компании Sweet Mi.

Каждому гостю юбилейного вечера достались приятные подарки от партнеров, сертификаты на занятия в студии ReBoot, наборы от компании Fine Fruits, мастерской «Добро», и конечно же, новый юбилейный номер журнала «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения». Подарки были оформлены в подарочные пакеты с логотипом журнала «Жизнь с ДЦП» и надписью юбилей 10 лет. Пакеты для юбилейного вечера изготовила типография «a2press».

За время существования фонда «Жизнь с ДЦП» выпущено 47 номеров журнала «Жизнь с ДЦП». И каждый номер журнала – это проникновенные истории из жизни, истории побед и успехов, истории звездных друзей журнала, истории неравнодушных людей, всех тех, кто так или иначе касается этой непростой темы.

Гоша Куценко: «Десять лет существует фонд «Жизнь с ДЦП» и вместе с ним журнал «Жизнь с ДЦП», и почти пять из них он издается нами. Мы подхватили этот журнал, его нам завещала Ксения Александровна Семенова. Она для меня была очень важным человеком в жизни. И если раньше мы занимались проблемой ДЦП по наитию, еще лет 20 назад начали этот процесс, то с помощью Ксении Александровны Семеновой нам удалось его преобразовать в серьезное дело, в налаженный процесс поддержки и оказания адресной помощи, информационной поддержки и создать диалоговую площадку для тех, кому она больше всего необходима».

Екатерина Стриженова: «Хочу пожелать всем детям здоровья, а родителям терпения. У нас такое большое сообщество друзей, и мы все вместе чувствуем поддержку друг друга».

Helen Yes: «Верьте в любовь, счастье и улыбки. Чем больше мы будем отдавать, тем больше мы будем получать! Помогайте, любите и берегите друг друга!»

Анатолий Руденко: «Полностью присоединяюсь к пожеланиям и стремлениям коллег участвовать и помогать фонду «Жизнь с ДЦП» по мере возможностей. Спасибо Гоше Куценко и Миле Соловьевой за то, что они делают, за доверие ко мне, как к другу, который также хочет помочь!»

Мила Соловьева: «Я с благодарностью отношусь к нашим гостям – детям с ДЦП, ведь именно они учат нас быть добрее к окружающим, дают нам возможность заглянуть в себя, понять, что без внутренней доброты нет доброты внешней. Вот уже десять лет журнал приходит к тем, кому он нужен более всего. И именно это помогает команде журнала делать его из номера в номер. Иногда мы сталкиваемся с серьезными вопросами, ответы на которые можем не знать сами. И для ответа на эти вопросы мы обращаемся к юристам, специалистам, врачам, экспертам, всем тем, кто помогает делать наш журнал интереснее. И у каждого есть возможность помогать и поддерживать выпуск нашего журнала в дальнейшем. Для этого придумана и реализуется программа коммерческой подписки, с помощью которой осуществляется подписка льготная. Достаточно оформить ВИП-подписку за 40.000 рублей в год, и это поможет тем, у кого нет возможности выписать журнал через Почту России, получить его бесплатно».

Юлия Пак: «Я счастлива видеть, как из года в год фонд «Жизнь с ДЦП» развивается и этот вечер прямое тому подтверждение. Счастливые глаза детей и родителей, огромное количество слов благодарности. Праздник получился необыкновенно искренним и душевным. Спасибо всем организаторам!»

Евгения Короткевич: «Я рада, что вместе с фондом «Жизнь с ДЦП» Гоши Куценко я готова помогать, дарить тепло, дарить свою любовь детям, взрослым, всем, чтобы каждому становилось тепло на душе, ведь самое главное в жизни, это любовь. Любите и берегите друг друга!»

Алиса Толкачева: «Когда ты со своей бедой не один на один, появляется понимание алгоритма действий и понимание взаимопомощи! И фонд, благодаря информационной поддержке журнала «Жизнь с ДЦП» информирует и помогает решать задачи по мере их поступления! А это ли не надежда и шанс на пусть небольшие, но все-таки реальные шаги к выздоровлению и радости!!!»

Карина Мишулина: «Замечательное мероприятие, организованное на высшем уровне. Было много прекрасных актеров, блогеров, музыкантов. Очень радостно, что такое количество людей не остаются равнодушными и занимаются благотворительностью! Спасибо организаторам мероприятия, Гоше Куценко, Миле Соловьевой - за их помощь деткам и их родителям. За то, что дарят детям счастливые мгновения!»

Наталья Белоголовцева: «Журнал «Жизнь с ДЦП» - единственное издание в нашей стране, которое популярно рассказывает семьям, как и куда они могут обратиться в поисках здоровья. Программа «Лыжи Мечты» тоже регулярно освещает свою работу в журнале. Это очень важное и полезное издание!»

Специально для детей – гостей вечера арт-пространство купол подготовили подарок – эпизод из шоу «Керосиновые сказки» - танец «Сладостей». Помимо шоу выступили Полина Еремина, гр. 7 «Б», гр. «Casual», Better, Anny, гр. Libra, гр. Ассорти, гр. Непоседы, Даяна Брют, гр.Метро, гр. «После одиннадцати», Helen Yes, Юлия Пак, Гоша Куценко, Арсений Ян, Татьяна Чистякова, Кирилл Скрипник и другие.

Сюрпризом вечера стало вручение премии «Лидеры мнений – 2019» Гоше Куценко и приза от компании ТОЙ.РУ конкурса «Мир в открытках» победителю конкурса Андрею Сарманаеву, одному из читателей журнала – сертификат на сумму 10.000 рублей.

Поддержать журнал пришли: Гоша Куценко, Екатерина и Александр Стриженовы, Валерий Яременко с сыном Кузьмой, Любовь Тихомирова с дочерью Любавой, Алиса Толкачева, Анна Горшкова, Наталья Белоголовцева, Helen Yes, Виктория Корлякова с мужем Максимом Стояновым и дочерью, Евгений Поляков, гр.Libra, NJohn, гр.Ассорти, Дмитрий Нестеров, Александр Ковалев, Юлия Пак, Александр Ряполов, Алекс Че, Евгения Короткевич, Matafonova, Карина Мишулина, Anny, Даяна Брют, Виталий Абдулов, Иван Демьян, Влад Демьян, гр. «После Одиннадцати», Олеся Самотой и многие другие.

Благодарим партнеров и участников юбилейного вечера журнала «Жизнь с ДЦП»: шоу-ресторан «KUPOL», Креативное агентство «Мистер Идеи» и Ольгу Реджи, «Carmex», Кубинский ром «Puerto Padre», Мастер-классы «Мистер Поделкин», лимонады «Wild soda», питьевая вода «Moscow Livitated», компания «Мистраль Алко», компания TOY.RU, сладости Umka, мороженое Baskin Robbins, лаборатория красоты Must Have, спортивные студии ReBoot, Sharomafia, агентство «Про людей», Test Club, сладости Sweet Mi, доставка полезного питания Fresh Lab, пиар-агентство «Сестры», Capsula, Hips Nymphs jewelry, Русские в моде by Nina Ruchkina, Castillo Santa Barbara, вкусные подарки Finefruits, ателье Kot’s и другие.

