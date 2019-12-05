В Туле выявлена незаконная схема предоставления потребительских займов, сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Прокуратурой Советского района Тулы по обращению гражданина проведена проверка в ООО «ТулаЛизингФинанс». Установлено, что общество, не обладая статусом кредитной или некредитной финансовой организации, в нарушение требований федеральных законов «О потребительском кредите (займе)», «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», осуществляет профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов под залог имущества (автомобилей) посредством заключения притворных договоров купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на тот же автомобиль», — указано в сообщении.

По мнению правоохранителей, договоры купли-продажи и лизинга с правом выкупа автомобиля, заключаемые между компанией «ТулаЛизингФинанс» и ее клиентами-физлицами, направлены на завуалированное предоставление потребительских кредитов.

В отношении «ТулаЛизингФинанса» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.56 КоАП РФ («Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов»). По результатам его рассмотрения суд признал компанию виновной и назначил штраф в 200 тыс. рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.



«С целью устранения выявленных нарушений в адрес руководителя общества внесено представление, которое находится на рассмотрении», — отмечают в Прокуратуре Тульской области.