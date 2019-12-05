Следует точнее разграничивать гражданско-правовые споры и преступления в сфере экономики, считают авторы резолюции по итогам круглого стола Общественной палаты на тему «Сажать нельзя помиловать: в чем новая формула справедливости наказания за экономические преступления?», сообщает РБК .

Так, в Общественной палате предложили смягчить меры пресечения свободы для подозреваемых в экономических преступлениях — освобождение под залог должно стать приоритетным при расследовании преступлений в сфере предпринимательства. Также авторы резолюции предлагают дополнить Уголовно-процессуальный кодекс нормой, которая запретила бы возбуждать уголовные дела за неисполнение контрактов. Полномочия органов прокуратуры предлагается расширить, чтобы они могли следить за ходом оперативно-разыскной деятельности, дознания и предварительного следствия. Предлагается ввести обязательное согласие прокурора на заключение под стражу как меру пресечения за экономические преступления.

Эксперты Общественной палаты также предлагают разработать и ввести в уголовное законодательство точное определение «преступления в сфере предпринимательской деятельности» и «сферы предпринимательской деятельности». По их мнению, судей необходимо обязать указывать конкретные основания, по которым деяние не относится к предпринимательским преступлениям, в случае если обвиняемых заключают под стражу.

Авторы резолюции рекомендовали разработать механизмы, которые бы исключили использование ст. 210 УК (организация преступного сообщества) в отношении предпринимателей с целью давления на них. О том, что следственные органы продолжают квалифицировать деяния бизнесменов по этой статье, не имея для этого оснований, в докладе президенту ранее говорил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Также Титов предлагал расширить полномочия прокуратуры и не применять к бизнесменам, обвиняемым по «экономическим» статьям Уголовного кодекса, статью о создании преступного сообщества. «Темы подняты правильные, но решить эти проблемы пока не удается, хотя какие-то меры принимаются, — отмечает заместитель руководителя отдела по обеспечению деятельности бизнес-омбудсмена Наталья Рябова. — Тут должно быть единство правоприменения и законодательства, пока это не очень срабатывает».