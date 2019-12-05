Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал странной идеей подготовленный Минэкономразвития законопроект о расширении института «золотой акции» на большую приватизацию.

«Странная вещь — «золотая акция». Мне концепция «золотой акции» в принципе не очень нравится. Она существует у нас в целом ряде компаний, и мы ее периодически отменяем», — сказал Моисеев журналистам.

Минэкономразвития ранее предложило расширить случаи, когда правительство РФ сможет сохранить специальное право на участие в управлении крупных компаний — «золотую акцию» — при приватизации, независимо от количества акций в собственности государства. Сейчас этот инструмент применяется при приватизации стратегических предприятий, перечень которых утвержден указом президента РФ. Авторы инициативы предложили расширить эту практику и на другие крупные компании, имеющие значение для обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан.

«Это смешивает разницу между префами (привилегированными акциями. — Прим. ред.) и обычными акциями. Если у вас обычная акция — значит, у вас есть право управлять. Если у вас есть акции, и нет права управлять — то это префы», — заявил Моисеев.