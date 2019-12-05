Госдума намерена ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность, пишут «Известия» . Комитет нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции 5 декабря создаст рабочую группу для проработки внесения в УК соответствующих поправок.

По словам зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, речь идет об избыточном давлении на граждан, которые продолжают страдать от различных форм принуждения к выплате долгов. Депутат добавил, что рабочая группа должна будет принять решение о том, какая мера уголовной ответственности может быть введена.

В настоящее время уголовного наказания за превышение коллекторами полномочий не существует. Как отмечают юристы, нарушителей могут привлечь по другим статьям — «вымогательство», «угроза убийством или причинение тяжкого вреда», «побои».

По словам экспертов, если в Уголовном кодексе появится отдельная статья, не исключено, что это заставит недобросовестных коллекторов задуматься. Инициатива Госдумы должна пройти широкое экспертное обсуждение, чтобы стать действительно эффективной и работающей. Введение уголовной ответственности за недопустимые методы «выбивания» денег — вполне логичная мера для «черных коллекторов», уверены эксперты.