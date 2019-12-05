Кредит Европа Банк сообщает об успешном внедрении и начале использования в ДБО юридических лиц платформы мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl, разработанной российской компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда «Сколково». Клиенты банка получили возможность безопасно подтверждать свои финансовые транзакции в интернет- и мобильном банке одним движением по экрану мобильного устройства.

Кредит Европа Банк, являясь универсальным банком, оказывающим широкий спектр услуг, уделяет повышенное внимание созданию новых высокотехнологичных сервисов и обеспечению их безопасности. Так, дистанционное банковское обслуживание корпоративных клиентов на основе решения BSS активно развивается в направлении совершенствования услуг, предоставления возможности использования мобильных устройств для совершения финансовых транзакций, а также обеспечения их удобства и безопасности. В этой связи особую актуальность приобрела задача выбора Кредит Европа Банком технологии формирования электронной подписи транзакций и документов непосредственно на смартфоне или планшете.

Основными критериями выбора решения для формирования мобильной электронной подписи стали: простота подтверждения транзакции на смартфоне пользователя, обеспечение заданного уровня безопасности, а также минимизация финансовых затрат по сравнению с другими системами подписи. В ходе подробного анализа решений, представленных на российском рынке, выбор банка был сделан в пользу платформы мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl, разработанной компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда «Сколково».

«Внедрение даже самых совершенных финансовых сервисов невозможно без решения большого комплекса вопросов, связанных с совершенствованием цифровых каналов обслуживания клиентов, обеспечения удобства их работы и безопасности, – говорит Александр Крылов, Начальник Управления обслуживания юридических лиц и развития клиентского сервиса Кредит Европа Банка (Россия). – Найти подходящие технологии, отвечающие современным требованиям клиентов и бизнес-подразделений самого банка, оказывается не всегда просто. Но именно такие технологии – простые и удобные для клиентов, надежные и доступные для банка – предоставила компания SafeTech. Уверены, что с внедрением решения PayControl мы получили инструменты для дальнейшего совершенствования наших цифровых каналов».

Одним из важнейших преимуществ выбранного решения стало то, что PayControl уже встроен в решения BSS для создания сервисов дистанционного банковского обслуживания, которую использует Кредит Европа Банк. Благодаря этому с помощью решения PayControl безопасное подтверждение банковских операций стало возможным сразу в двух системах: в интернет-банкинге и в мобильном приложении для юридических лиц. В момент подтверждения платежа на экране мобильного устройства клиент видит все реквизиты транзакции (номер, сумма, дата, счет получателя и т.д.) и имеет возможность перед формированием электронной подписи проконтролировать их корректность.

Ключевое преимущество PayControl по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, например, одноразовым паролем в SMS-сообщении или в Push-уведомлении, состоит в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Код привязывается к реквизитам транзакции, и его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Важной особенностью решения является также и то, что подпись транзакции может формироваться как в онлайн, так и в офлайн-режиме. Таким образом, для подтверждения операций со смартфона наличие доступа к сети Интернет в момент проведения операций не требуется.

«Надежность и безопасность системы ДБО для корпоративных клиентов является для BSS ключевым приоритетом, – заявил директор по продажам BSS Виталий Патешман. – Наш хороший партнер, компания SafeTech, с актуальным решением PayControl, помогает пользователям с легкостью усилить защиту конфиденциальных данных. Клиенты Кредит Европа Банка могут быть совершенно спокойны – их платежам ничего не угрожает».

Использование решения PayControl обеспечило клиентам Кредит Европа Банк следующие возможности подписи финансовых операций:

на своем смартфоне без использования дополнительных устройств (токенов или смарт-карт, генераторов паролей);

без ручного ввода реквизитов платежа и кодов подтверждения;

без задержек и отмены операций, связанных с ожиданием или недоставкой SMS-сообщений и Push-уведомлений;

одним движением руки по экрану смартфона.

«В настоящее время все ведущие российские банки активно развивают свои цифровые каналы обслуживания. Это позволяет им предлагать своим клиентам самые инновационные и безопасные услуги, – отмечает Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech. – Выбор Кредит Европа Банком платформы PayControl позволил реализовать переход от уже устаревших методов подтверждения транзакций через SMS к самым современным технологиям подписи финансовых транзакций со смартфона. Кроме безопасности и удобства эта платформа обеспечит Банку технологические возможности внедрения инновационных услуг и полноценных маркетплейсов».

Источник: Компания BSS