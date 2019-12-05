«Тинькофф Бизнес» проводит акцию, в рамках которой владельцы кафе и фастфудов смогут подключить торговый эквайринг со специальной ставкой 1,5%. Акция действует для владельцев небольших кофеен, палаток по продаже мороженого, напитков, фастфуда, кафе, столовых и ресторанов с самообслуживанием при подключении до 31 декабря включительно, а сниженная ставка будет действовать бессрочно, указано в сообщении группы «Тинькофф».

Принять участие в акции может владелец кафе или фастфуда, который раньше не пользовался торговым эквайрингом от «Тинькофф Бизнеса». Для участия в акции клиенту с расчетным счетом в «Тинькофф Бизнесе» достаточно связаться с персональным менеджером.

«Торговый эквайринг — это сервис, с помощью которого предприниматель или компания могут принимать платежи по пластиковым картам и смарт-устройствам. При подключении торгового эквайринга «Тинькофф Бизнес» выдает терминал бесплатно, а представитель банка привозит и настраивает его в удобное для клиента время. Выручка зачисляется на расчетный счет бизнеса на следующий день, включая выходные и праздничные дни. Сервис подходит в том числе и молодому бизнесу, так как для подключения услуги нет ограничений в виде требований к минимальному обороту», — отмечается в сообщении.



Торговый эквайринг от «Тинькофф» позволяет принимать платежи по картам Mastercard, Visa, «Мир» , поддерживает Apple Pay, Google Pay и AliPay.

