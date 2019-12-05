Таганский суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск латвийского банка ABLV, требовавшего взыскать с певца Филиппа Киркорова около 4 млн евро по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. Как уточнил ТАСС представляющий интересы артиста адвокат Александр Добровинский, в пользу банка с его доверителя судом взыскана 651 тыс. евро.

«Просьба банка была — 3,9 миллиона евро, он настаивал на этом. Решение принято: 651 тысяча евро вместо 4 миллионов евро, не считая процентов — около 20 тысяч евро», — сказал защитник.

Судебный процесс прошел в закрытом режиме.

Адвокат уточнил, что юристы Киркорова предлагали банку мировое соглашение, однако истец ответил отказом. «Это очередная наша с Филиппом победа — полная, безоговорочная и потрясающая», — отметил Добровинский.

Как ранее в суде сообщили ТАСС, согласно исковым требованиям, Киркоров является заемщиком, а поручителем по кредитному договору с банком выступила компания певца ООО «Филипп Киркоров продакшн». Латвийский банк требовал взыскать с Киркорова 651 тыс. евро основного долга по ипотечному кредиту. В ходе заседания были уточнены штраф, неустойка и проценты.