Совкомбанк выходит на рынок брокерских услуг, для этого он приобрел 50,1% в инвестиционной компании «Септем Капитал», рассказали «Коммерсанту» участники рынка. Стороны подтвердили эту информацию. Сейчас сделка находится на согласовании в Федеральной антимонопольной службе.

Как пояснил гендиректор «Септем Капитал» Денис Кучкин, никто из основателей компании не вышел из бизнеса. По словам совладельца Совкомбанка Сергея Хотимского, для банка эта сделка является первым шагом в развитии бизнеса брокерского обслуживания граждан. Эта инвестиция позволит банку расширить предложение продуктов для розничных клиентов.

По совам экспертов, покупка готового решения логична, если банк хочет выйти на брокерский рынок быстро. Это позволит банку сконвертировать часть пассивов в брокерские продукты с комиссионным доходом. Сейчас многие банки стремятся изменить структуру фондирования, заместив депозиты облигациями . Это выгодно для эмитента, поскольку нет отчислений в АСВ, понятны сроки фондирования, и позволяет ему удерживать клиентов, недовольных ставками по вкладам, поясняют эксперты.