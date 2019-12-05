Сбербанк решил поделиться своей технологией разработки сервисов с мэрией Москвы, чтобы ускорить и удешевить процесс создания услуг для москвичей. Если тестирование пройдет успешно, то стороны заключат коммерческое соглашение, сообщает РБК.

В ноябре Сбербанк вместе со структурой Москвы зарегистрировал компанию ООО «Цифровые платформенные решения»: 50,1% принадлежит «дочке» банка — ООО «Цифровые активы», остальные 49,9% — у городского АО «Электронная Москва». Возглавляет компанию бывший замруководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Андрей Бородин, следует из данных ЕГРЮЛ.

«Цифровые платформенные решения» — это платформа, на которой будут реализованы разного рода сервисы, ориентированные как на жителей и бизнес, так и на чиновников для автоматизации их деятельности, сообщили РБК в ДИТ. О каких именно сервисах идет речь и другие подробности проекта в департаменте не раскрыли. Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов через пресс-службу подтвердил создание предприятия, но от детальных комментариев отказался.

Как пояснил РБК источник, близкий к проекту, речь идет об использовании Москвой ИT-платформы Сбербанка: на нее будут перенесены как существующие городские сервисы, так и разрабатываться новые. «Есть сайт Mos.ru (официальный сайт мэра Москвы. — РБК), на котором под единой вывеской собрано очень много разных сервисов (оплата парковок, платежи за ЖКХ, запись на прием к врачу, электронный дневник школьника и т. д. — Прим. РБК). Все эти сервисы потенциально могут быть перенесены на эту платформу», — приводит пример источник.

Сейчас эти сервисы создаются с помощью разных программ, не связанных между собой, продолжает он: «Как правило, данные одной услуги нужны для того, чтобы использовать их в других сервисах. В итоге между всеми этими программами делаются взаимосвязи. Чем сервисов больше, тем больше взаимосвязей, и растут они в геометрической прогрессии, поэтому стоимость разработки каждого нового сервиса все время растет». ИТ-платформа Сбербанка позволит собрать все эти сервисы в едином пространстве разработки, в результате процесс создания новых сервисов и их интеграция со старыми будут в разы дешевле и удобнее, и мэрия Москвы сможет предоставлять пользователям новые сервисы быстрее, чем раньше, объяснил собеседник издания.

Для Сбербанка это первый опыт предоставления своей ИТ-платформы в качестве технологии сторонним организациям. Сейчас проект находится в стадии тестирования, которое должно завершиться до конца текущего года. В случае успешного тестирования банк планирует оказывать эту услугу на коммерческой основе, говорит источник.