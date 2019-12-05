Сбербанк не планирует дальнейшего сокращения своей сети офисов. Об этом в ходе прямой линии с сотрудниками банка сообщил глава кредитной организации Герман Греф, передает ТАСС.

«Все удаленные каналы — это хорошо. Но, во-первых, не все клиенты охвачены удаленными каналами, второе — далеко не все умеют пользоваться ими, в том числе в информационных целях. Поэтому мы пока не планируем дальнейшее сокращение сети и очень активно инвестируем в то, чтобы наполнить сеть новым содержанием», — сказал Греф.

При этом он отметил, что Сбербанк второй год подряд наблюдает сокращение клиентопотока. «Мы сделали достаточно удобными наши удаленные каналы обслуживания», — пояснил Греф.

В конце 2018 года Греф говорил, что Сбербанк планирует закрывать малопосещаемые отделения в городах, при этом сеть отделений может со временем приобрести статус консультативных центров.