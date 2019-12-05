Дочерний банк Сбербанка в Казахстане возглавит Ельдар Тенизбаев. О соответствующем решении совета директоров казахстанского АО «Сбербанк» сообщили в четверг в российском Сбербанке.



Как уточняется, Тенизбаев приступит к новым обязанностям с 6 января 2020 года. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя правления казахстанского банка.

В банковской сфере он более 14 лет. В дочернем банке Сбербанка прошел путь от управляющего директора по работе с национальными компаниями и институтами развития до первого зампреда.

Совет директоров АО «Сбербанк» также утвердил прекращение полномочий председателя правления банка Александра Камалова с 5 января 2020 года в связи с его перемещением в группе Сбербанка.



Камалов возглавлял «дочку» Сбербанка в Казахстане семь лет. Под его руководством банк стал вторым в стране по активам и рентабельности капитала, ему принадлежит 10% рынка, следует из справки Сбербанка. Казахстанский банк досрочно выполнил ключевые показатели стратегии-2020.