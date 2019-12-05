Банк «Русский Стандарт» снизил ставку по вкладу «Максимальный доход» на 730 дней. Она составит 6,5% годовых (вместо 6,75%).

Минимальная сумма при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, в интернет-банке — 10 тыс. рублей.

Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Также открыть вклад можно на 91, 181 и 360 дней.

Для этих сроков ставки остались без изменений и составляют 5,75%, 6% и 6,25% годовых соответственно.