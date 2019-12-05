Россельхозбанк запустил акцию «Новогодняя», в рамках которой предлагает физическим лицам кредит без обеспечения по ставке от 7,5% годовых.

Как уточняется в сообщении банка, потребительский кредит в рамках специального предложения предоставляется на любые цели гражданам РФ на срок до пяти лет включительно по ставке от 7,5% до 11,5% годовых в зависимости от срока кредита и категории клиента. Срок кредита может быть продлен до семи лет физическим лицам, получающим заработную плату на счет в РСХБ, «надежным» клиентам банка, а также работникам бюджетных организаций. Сумма кредита варьируется в диапазоне от 30 тыс. до 3 млн рублей включительно.



Предложение будет действовать до 1 марта 2020 года.