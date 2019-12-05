Инфляция по итогам 2019 года в России будет самая низкая за всю историю, заявил на пресс-конференции премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Инфляция в этом году будет в пределах 3,8% , это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации с момента образования нашей страны», — заявил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что 3,8% — это «не просто цифры». «Это означает, что цены меняются в этих границах, что кредитные ставки , которые используют банки, должны учитывать реальную инфляцию и естественно формирующуюся с учетом этой инфляции ключевую ставку Центрального банка». По словам премьер-министра, ключевая ставка будет снижаться.