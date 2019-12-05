«Период охлаждения», как считают эксперты, очень серьезного влияния на показатели не окажет.
Кампания по переводу пенсионных накоплений между фондами оказалась крайне пассивной, следует из предварительных данных Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом сообщает «Коммерсант».
В 2019 году на смену страховщика, а также управляющей компании в рамках ПФР было подано 344,7 тыс. заявлений, что почти в шесть раз меньше, чем в переходную кампанию прошлого года. При этом с 11 ноября по конец месяца было подано около 85 тыс. заявлений, или четверть от всех поступивших в ПФР за год.
В этом году большая часть переходов была осуществлена между негосударственными пенсионными фондами. Более 53% заявлений было подано именно на смену одного НПФ на другой, из ПФР в частный фонд решили перейти 28,3% от всех решивших сменить страховщика. Еще 18,1% заявлений поступило от клиентов НПФ, решивших вернуться в ПФР. На попытки досрочных переводов пенсионных накоплений пришлось 96% от общего числа поданных заявлений.
По словам экспертов, количество поданных заявлений, которые имеют шанс быть одобренными ПФР, наверняка будет меньше заявленных цифр — скорее всего, рассмотрены будут не более 300 тыс. документов о переходе. «Период охлаждения», как считают эксперты, очень серьезного влияния на показатели не окажет.
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