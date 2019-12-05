ОТП Банк выпустил новую кредитную карту «Добро», сообщает пресс-служба кредитной организации. Грейс-период по карте составляет 120 дней, одновременно с этим предусмотрен кешбэк 3% в категории «добро» (бытовая техника и электроника) и 1% на остальные покупки.

Кроме того, банк подарит клиентам расширенную гарантию на один год на всю бытовую технику и электронику, купленную по данной карте.

Для новых клиентов действует еще и акция — карта оформляется без комиссии за обслуживание на весь срок действия. С каждой покупки банк перечислит 0,5% в благотворительный фонд «Русфонд».

Максимальный лимит составляет 300 тыс. рублей. Для клиентов предусмотрена возможность снимать наличные в банкомате.

Оформить карту можно на сайте с доставкой курьером либо в точках партнеров ОТП Банка. Для этого понадобится только паспорт.