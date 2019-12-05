Ассоциация телеком-операторов обвинила представителей ФАС в «саботировании» антимонопольных дел против «Ростелекома». По их оценкам, из-за бездействия регулятора госоператор ежегодно получает сверхприбыль в размере 2–4 млрд рублей, сообщает РБК.

Директор ассоциации телекоммуникационных операторов (АСТО, объединяет десять региональных компаний связи) Алексей Леонтьев направил руководителю антимонопольной службы Игорю Артемьеву жалобу на ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками управления реryлирования связи и информационных технологий ФАС России (копия есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель АСТО). По мнению провайдеров, сотрудники службы халатно отнеслись к рассмотрению дел против «Ростелекома».

Госоператора неоднократно обвиняли в завышенных ценах на предоставление места в телеком-канализации для размещения кабелей связи. Региональные управления ФАС в Санкт-Петербурге, Челябинской, Астраханской и Волгоградской областях с интервалом в несколько лет в ходе проверки обоснованности тарифов «Ростелекома» установили, что цены «Ростелекома» многократно превышают реальные расходы на предоставление доступа к инфраструктуре.

Однако центральный аппарат ФАС отменял эти решения, не находя нарушений законодательства, говорится в письме АСТО. Его авторы объясняют расхождение позиций региональных и федеральных чиновников антимонопольной службы тем, что последние «фактически саботировали расследования». АСТО просит Артемьева провести независимое и открытое расследование деятельности комиссии управления связи в ФАС.