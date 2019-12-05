Главной целью проверки своей кредитной истории граждане называют оценку шансов на получение кредита.
Порядка 30 млн российских граждан знакомились со своей кредитной историей. Такие данные общенационального социологического исследования, проведенного летом этого года Федеральным научно-исследовательским социологическим центром Российской академии наук в сотрудничестве с Национальным бюро кредитных историй и Ассоциацией российских банков, приводит в четверг, 5 декабря, НБКИ.
Главной целью проверки своей кредитной истории граждане называют «оценку шансов на получение кредита» — такой ответ на соответствующий вопрос дали 45,1% респондентов. Второй по популярности ответ — «необходимо контролировать правильность информации в кредитной истории» (29,6% опрошенных).
Еще 10,9% участников исследования допускают проверку кредитной истории «просто из любопытства», а 24,1% считают, что ее проверка не нужна.
В ходе опроса также выяснилось, что информированность россиян о персональном кредитном рейтинге (числовое выражение кредитной истории человека) достигла 15%: 11% знают о его существовании, а 4% уже смогли получить.
Исследование проводилось в 22 регионах. Репрезентативная выборка составила 2 тыс. человек.
По состоянию на 1 ноября 2019 года НБКИ консолидирует информацию от более чем 4 тыс. кредиторов о кредитах более чем 99 млн заемщиков.
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