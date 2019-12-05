Порядка 30 млн российских граждан знакомились со своей кредитной историей. Такие данные общенационального социологического исследования, проведенного летом этого года Федеральным научно-исследовательским социологическим центром Российской академии наук в сотрудничестве с Национальным бюро кредитных историй и Ассоциацией российских банков, приводит в четверг, 5 декабря, НБКИ.

Главной целью проверки своей кредитной истории граждане называют «оценку шансов на получение кредита» — такой ответ на соответствующий вопрос дали 45,1% респондентов. Второй по популярности ответ — «необходимо контролировать правильность информации в кредитной истории» (29,6% опрошенных).

Еще 10,9% участников исследования допускают проверку кредитной истории «просто из любопытства», а 24,1% считают, что ее проверка не нужна.

В ходе опроса также выяснилось, что информированность россиян о персональном кредитном рейтинге (числовое выражение кредитной истории человека) достигла 15%: 11% знают о его существовании, а 4% уже смогли получить.

Исследование проводилось в 22 регионах. Репрезентативная выборка составила 2 тыс. человек.



По состоянию на 1 ноября 2019 года НБКИ консолидирует информацию от более чем 4 тыс. кредиторов о кредитах более чем 99 млн заемщиков.