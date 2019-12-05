Минфин США в четверг ввел санкции в отношении семи российских компаний, среди которых Evil Corp, и 17 физических лиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приняло меры против компании Evil Corp — российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного ПО Dridex», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, «сегодняшние действия нацелены на 17 физических лиц и семь организаций, включая Evil Corp, его основных кибернетических операторов», добавил Минфин.

По данным «Коммерсанта», их обвиняют в хищении у банков более 100 млн долларов.

