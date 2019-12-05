Московский Индустриальный Банк запускает новый продукт — накопительный счет «Будь в плюсе», который позволяет свободно распоряжаться денежными средствами и получать процент на остаток.

Как указано в сообщении кредитной организации, накопительный счет открывается в рамках договора комплексного банковского обслуживания физических лиц.

Годовая процентная ставка зависит от минимального остатка на счете в течение расчетного периода: при сумме до 50 тыс. рублей она составляет 5%, от 50 тыс. до 1,5 млн — 5,85% (на сумму минимального остатка на счете, превышающую 1,5 млн рублей, проценты начисляются исходя из половины годовой процентной ставки, установленной для данного диапазона минимального остатка на счете, уточняется на сайте банка). Проценты выплачиваются ежемесячно, в последний календарный день.

Максимальная сумма и частота пополнения счета как в наличной, так и в безналичной форме не ограничиваются. Договором не предусмотрен запрет на осуществление расходных операций в пределах остатка денежных средств на счете. Также не установлена сумма неснижаемого остатка.



Договор является бессрочным и может быть расторгнут по первому требованию клиента.