За неделю объем международных резервов снизился на 0,5 млрд долларов.
Международные резервы России на 29 ноября составили 542,2 млрд долларов против 542,7 млрд на 22 ноября текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.
Таким образом, за неделю объем международных резервов снизился на 0,5 млрд долларов.
Снижение показателя за неделю на 0,1% произошло «под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Напомним, за десять месяцев текущего года российские резервы увеличились на 72,4 млрд долларов. За весь 2018 год показатель вырос примерно на 35,8 млрд.
В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.
Выступая в Госдуме в среду, 20 ноября, председатель Центробанка заметила, что Россия с начала 2018 года достаточно сильно изменила структуру резервов, снизив долю доллара, и это дает «большую защиту, больше уверенности в любых экономических и геополитических обстоятельствах».
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