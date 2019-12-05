Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что государство для ускорения роста экономики выделит около 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния.

«Мы в целом приняли непростое решение о том, чтобы в известной степени распечатать кубышку, то есть открыть возможности, связанные с Фондом национального благосостояния России», — заявил премьер на встрече с журналистами. Он отметил, что речь идет о порядка 1 трлн рублей.

«Мы приняли решение открыть возможности, связанные с ФНБ, для того чтобы экономика развивалась быстрее», — пояснил Медведев, добавив, что средства будут использоваться для развития инвестпроектов.

Он пояснил, что использование средств ФНБ — «это особый инструмент» и «неприкосновенный запас» на случай, если в мировой экономике произойдет кризис.