Рост ВВП России в 2020 году может составить 1,3—1,5%, заявил в ходе пресс-конференции председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«В этом году наша экономика развивалась, наверное, не такими значительными темпами, как мы бы себе хотели. Максимальный рост, который мы ожидаем, может быть от 1,3 до 1,5% валового внутреннего продукта», — сказал Медведев. Он отметил, что правительство ожидало, что начало работы над национальными проектами «будет сопровождаться определенным разогревом».

«Мы надеемся, что в результате тех мер, которым мы предприняли, и целого ряда новых мер мы выйдем на устойчивые и более высокие темпы роста», — подчеркнул Медведев, добавив, что по указу президента РФ и согласно национальным целям «мы должны расти как растет мировая экономика» — в районе 3% в год. «И это вполне достижимо», — считает председатель правительства РФ.