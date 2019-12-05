Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции с журналистами обозначил меры по ускорению роста экономики. По его мнению, рост экономики, который наблюдается сейчас, недостаточен, и его надо «подтолкнуть».

«Действительно рост (экономики. — Прим. ред.) есть, но он не такой как нам нужен», — признал Медведев, добавив, что «нужно немножко этот рост подтолкнуть».

По словам премьер-министра, на эту тему он провел «целый ряд мероприятий, советовался с экспертами, с бизнесом». В результате был определен ряд направлений, которые вошли в специальное поручение, подписанное премьером по ускорению роста экономики.

Первая мера — это снижение административных барьеров. «Это у нас такая притча во языцех. Мы всегда, когда подводим итоги года, о них говорим. Но скажем по-честному, их столько насоздавали за все годы жизни нашего государства...» —сказал Медведев, пояснив, что речь идет в первую очередь об административной реформе и о регуляторной гильотине.

«Я имею в виду так называемую административную реформу и так называемую гильотину регуляторную, которая придумана для того, чтобы отсечь нормативные акты, которые уже не работают, но висят таким дамокловым мечом, давят на бизнес и давят, в конечном счете, на каждого человека», — сказал председатель правительства, подчеркнув, что важно также «не совершить ошибок» — не тронуть льготы, преимущества, которые вводились ранее.

Вторая мера, которую выделил премьер, это изменение делового климата в России. «Принято говорить, что деловой климат лучше, но мягко говоря, не идеальный... Здесь тоже мы наметили целый ряд шагов, включая совершенствование законодательства. И законодательство в сфере гражданского права, и административного права и уголовного права», — отметил он.

Премьер рассказал, что недавно правительство обсуждало закон об инвестиционной деятельности, который позволит по-новому регулировать инвестиционные проекты. Как отметил Медведев, важно, чтобы таких проектов было больше — это поможет ускорить развитие экономики.

«Если увеличить инвестиции, например, в дороги, магистрали на 10%, это само по себе создает мультипликативный эффект и рост ВВП на 0,6%, а это уже очень значительная цифра», — привел пример глава правительства.

Третье направление работы, о котором рассказал премьер, это изменения на рынке труда, чтобы на нем появлялись новые профессии и специальности, которые важны для экономики страны: «Мы понимаем, что рынок труда меняется... какие-то профессии, которые раньше считались фундаментальными, потихоньку теряют актуальность, это жизнь, нам к этому надо готовиться, так чтобы и экономика не пострадала и, самое главное, чтобы люди не пострадали», — поделился Медведев.

Ранее он заявил, что максимальный рост ВВП по итогам 2019 года составит 1,3—1,5%.