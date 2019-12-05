Глава правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с журналистами заявил, что решение по пенсионной реформе было для него одним из самых сложных решений.

«Это сложный, непростой вопрос. Естественно самые сложные решения — те, которые создают очень серьезные проблемы для страны или могут создать проблемы для людей», — признал Медведев, отвечая на вопрос о том, какое самое сложное решение лично ему приходилось принимать.

Он рассказал, что когда-то ему пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии в то время, когда он был еще молодым руководителем государства.

«Что касается последних событий, не буду скрывать, одно из самых сложных решений для меня, для правительства, президента страны — это решение по пенсионной реформе. Очень сложное, нервное в чем-то, с ожиданиями тяжелыми», — пояснил премьер.

По его словам, никому такое решение принимать не хотелось. «Но его нужно было принять для того чтобы наша экономика могла развиваться, а стало быть, наши люди жили в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, не задыхалась. Вот это было одно из самых сложных и тяжелых решений», — сказал Медведев.