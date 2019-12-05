Компания «СУПТР-10» подала заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам инжиниринговой компании «Группа Е4» бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова (ранее он возглавлял эту структуру), двух менеджеров компании — Андрея Малышева и Екатерины Сиротенко — и взыскании с них более 34 млрд рублей, говорится в определении суда. Заявление будет рассмотрено 10 февраля 2020 года.

Также находится на рассмотрении заявление компании Redeliaco Holdings Ltd и Альфа-Банка о привлечении к субсидиарной ответственности Абызова, Малышева и Сиротенко и взыскании в пользу АО «Группа Е4» солидарно 33,6 млрд рублей.

Столичный арбитраж 18 ноября 2016 года признал «Группу Е4» банкротом.

Мосгорсуд в октябре оставил в силе решение об аресте 127 млн евро по делу Абызова.

Басманный суд Москвы 27 марта арестовал Абызова по уголовному делу о хищении 4 млрд рублей. По данным следствия, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество, похитил мошенническим путем 4 млрд рублей, принадлежащих двум энергетическим компаниям.