Сбербанк создаст систему, которая не позволит «вынести ни один бит информации несанкционированно», обещал глава банка Герман Греф в ходе прямой линии с сотрудниками.

Один из собеседников пожаловался Грефу, что после утечки данных клиентов меры кибербезопасности в банке ужесточились, что привело к замедлению рабочих процессов, а некоторые работники даже говорят о перегибах на местах, отметил он.

«Не отреагировать на то, что произошло, мы не могли. Нам нужно радикальным образом пересмотреть наше отношение к киберзащите наших внутренних ресурсов. Я уже говорил о том, что мы исходили из парадигмы, что внутри банка люди понимают, насколько важна и ответственна роль сотрудника банка. И построить систему, которая полностью защищала бы нас от всякого рода злоупотреблений внутри, невозможно. Случай, который произошел, поменял нашу парадигму. Мы сказали: мы не можем полагаться на волю случая и не может один недобросовестный человек вылить ложку дегтя в бочку с медом», — ответил Греф.

Сбербанк построит такую систему, уверен он: «Можно ли ее построить в один день и, как вы сказали, без перегибов на местах? К сожалению, я боюсь, эти перегибы не на местах, а зачастую они централизованы. К сожалению, наверное, нет».

В первое время без ручного вмешательства в процессы кибербезопасности не обойтись, однако с каждым месяцем они будут становиться все более автоматизированными, отметил глава Сбербанка. До конца 2022 года банк планирует перенести около 80% его сервисов на новую технологическую платформу, напомнил Греф: «2023 год будет, наверное, завершающим годом переноса сервисов на платформу. Потом останутся какие-то мелочи, которые будут в рабочем режиме загружаться».

«Мы контролируем сегодня в разы больше, чем раньше. К сожалению, то, что мы видим даже за последний месяц, — у нас значительное число инцидентов. Попыток выноса информации из банка самыми разными способами. Каждый из этих способов мы внимательно изучаем и внедряем систему контроля. Мы, в конце концов, создадим такую систему, когда невозможно будет из банка вынести ни один бит информации несанкционированно. Но сегодня мы вынуждены делать это в ручном порядке», — заявил глава Сбербанка.