Внешнеторговый оборот России в январе — октябре составил 549,7 млрд долларов, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%. Такие данные таможенной статистики представила в четверг Федеральная таможенная служба.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 146,8 млрд долларов, что на 23,7 млрд меньше, чем в январе — октябре 2018 года.

Экспорт России составил 348,2 млрд долларов, сократившись по сравнению с десятью месяцами 2018 года на 5,6%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,5%, на страны СНГ — 12,5%.

Удельный вес топливно-энергетических товаров, составляющих основу российского экспорта, уменьшился в его товарной структуре с 64,5%, рассчитанных за десять месяцев 2018 года, до 63,1%. Стоимостный объем топливно-энергетических товаров уменьшился в годовом выражении на 7,6%, а физический — возрос на 3,9%. Увеличились физические объемы экспорта электроэнергии, бензина, каменного угля, уменьшились — нефтепродуктов, природного газа.

Импорт России увеличился в годовом выражении на 1,5% — до 201,4 млрд долларов за десять месяцев. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,9%, на страны СНГ — 11,1%.



В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 45,9% (годом ранее — 47,2%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем — октябрем 2018 года уменьшился на 1,9%. Возросли физические объемы импорта грузовых и легковых автомобилей (на 13,6% и 3,6% соответственно).