Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,18% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 905,98 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,16%; до 1 432,28.

«Растущие азиатские рынки задают благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться ростом. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 870—2 930 пунктов, по индексу РТС — 1 415—1 445 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.





