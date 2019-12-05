Банки стали получать письма от налоговых органов с просьбой представить в инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС) документы, которые были истребованы у клиентов — юридических лиц в рамках контроля за исполнением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ), сообщает «Коммерсант» . Об этом изданию рассказали в кредитных организациях.

Налоговики просят «в случае истребования у клиентов документов по сомнительным операциям клиента представить» их копии, а именно «документы, объясняющие источники поступления денежных средств и разъясняющие экономический смысл проводимых операций, а именно договоры с контрагентами», а также счета, счета-фактуры, накладные. Также ФНС просит предоставить информацию о том, блокировались ли счета компании за нарушения 115-ФЗ.

В ФНС пояснили, что запросы «носят точечный характер и проводятся в рамках контрольных мероприятий».

По мнению экспертов, так ФНС оптимизирует поиск операций, направленных исключительно на уменьшение налогового бремени: налоговая служба контролирует букмекерские конторы, лиц, организующих и проводящих лотереи, тотализаторы и иные основанные на риске игры. Но это касается ограниченного круга перечисленных лиц, а в отношении прочих клиентов банков ФНС следует запрашивать сведения напрямую, а не через банки.

Как считают юристы, предоставление в ИФНС чего-либо кроме справки по операциям и счетам клиента может трактоваться как нарушение требований по соблюдению банковской тайны. В отдельных случаях налоговики вправе запрашивать у банка любую известную информацию по конкретной сделке с участием проверяемого лица. Но, отмечают юристы, в данном случае запрос носит общий характер.