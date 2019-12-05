Рубль укрепился с начала года более чем на 8%, а волатильность курса упала до минимума с момента глобального финансового кризиса 2008 года, пишут «Известия» .

В начале декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина подвела предварительные итоги года на валютном рынке, отметив существенное укрепление рубля по отношению к основным валютам торговых партнеров России. Так, за минувшие 11 месяцев российская валюта укрепилась на 8,5% к доллару и на 11% — к евро. По мнению Набиуллиной, ключевой причиной столь сильного рубля в этом году стал приток капитала.

При этом российской валюте удалось добиться стабильности. Сейчас ожидаемая волатильность, по словам зампреда Центробанка Ксении Юдаевой, опустилась до самых низких значений с 2008 года.

По словам аналитиков, основным фактором экономического развития в мире в этом году стал тренд на более расслабленную монетарную политику в США и Европе. Главной причиной укрепления рубля был разворот американского Центробанка в сторону более мягкой монетарной политики. Трехкратное понижение ключевой процентной ставки и предоставление финансовым рынкам свежей порции ликвидности спровоцировали крупные иностранные фонды увеличить лимиты на покупку активов развивающихся рынков, включая российские, поясняют аналитики.

Также, по мнению экспертов, важную роль играют и макроэкономические показатели — относительно низкая долговая нагрузка, значительные золотовалютные резервы, высокие цены на энергоносители, относительная внутриполитическая стабильность и прочее.

Однако фундаментальные проблемы российской экономики никуда не делись и макрофинансовые показатели заменить устойчивого экономического роста не могут, считают эксперты. Устойчивость валюты в современной экономике определяется устойчивостью доходов государства — в случае ухудшения ситуации в базовой отрасли перед руководством страны будет стоять соблазн компенсировать курс валюты за счет девальвации. Также, по словам экспертов, есть вероятность, что нынешняя ситуация на рынке является затишьем перед бурей. Новые американские санкции, направленные против российского госдолга и включенные в новый оборонный бюджет США, вызовут еще больший отток иностранного спекулятивного капитала с нашего рынка. Это может случиться уже в 2020 году.