Рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» рассмотрела поправки к критериям грантовой поддержки разработчиков отечественного программного обеспечения (ПО), которое входит в список приоритетов для развития российской IT-индустрии, сообщает РБК . Это следует из материалов закрытого совещания группы. Документ должны утвердить Минкомсвязь и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Так, предлагается разделить приоритетное ПО на три группы по «степени значимости для развития России» и «прогнозируемой возможной монетизации». В первую группу вошли операционные системы, средства подготовки исполнимого кода, утилиты и драйверы, критичные для функционирования цифровой экономики, библиотеки подпрограмм для других приоритетных отечественных проектов. Вторую группу составили системы управления базами данных, средства обеспечения информационной безопасности, системы сбора, хранения и обработки информации и др. В третью группу попало встроенное ПО телекоммуникационного оборудования, офисные приложения, поисковые системы, а также специализированные информационные системы.

От того, к какой группе относится софт, может зависеть размер господдержки. Продукты, попавшие в первую группу, будут претендовать на наибольший приоритет поддержки, а в третью группу — на наименьший, говорится в материалах.

Критерии грантовой поддержки необходимы, чтобы РФРИТ мог объявить конкурс на финансирование проектов. Параллельно фонд проводит конкурс на выдачу грантов на доработку и внедрение программ на базе основных технологий программы «Цифровая экономика». В 2019 году компаниям планируют выдать суммарно 3,1 млрд рублей, в 2020-м — 6 млрд, в 2021 году — 9 млрд рублей. Представитель фонда отметил, что планов насчет суммы финансирования проектов отечественных разработчиков софта пока нет.