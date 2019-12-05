Минэкономразвития РФ разрабатывает программу льготного лизинга производственного оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа подразумевает компенсацию первоначального взноса, при этом процентные ставки по такому виду поддержки будут льготными, сообщила в четверг ТАСС замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства МЭР Олеся Тетерина (информация приводится на подконтрольном агентству ТАСС портале «Будущее России. Национальные проекты» ).

«Лизинговые компании с государственным участием мы начали создавать в 2017 году именно для того, чтобы создать практику лизинга промышленного оборудования. Частные лизинговые компании неохотно шли на эту практику, потому что сложно было оценить такой предмет лизинга, процент возможного дефолта и уровень риска по таким сделкам. Сейчас, по прошествии трех лет практики, мы можем уверенно сказать, что у нас наработана база — готовые кейсы для рыночных компаний. То есть рыночные компании работают с заемщиком, выдают ему льготный лизинг, приносят нам лизинговый договор, а мы компенсируем им взнос за МСП», — сказала она.

Тетерина напомнила, что на данный момент региональные лизинговые компании (РЛК) предлагают следующие условия: если предприниматели покупают отечественное оборудование, ставка составляет 6%, импортное — 8%.



В настоящий момент в России работают РЛК в Татарстане, Башкирии, Ярославской области и Якутии, недавно еще одна РЛК была зарегистрирована на территории Крыма (прим. Банки.ру).