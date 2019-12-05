Банк России не видит необходимости в создании закрытого унифицированного перечня документов, необходимых застройщику для подачи заявки на проектное финансирование. Об этом сообщила первый заместитель председателя регулятора Ольга Полякова на семинаре «ДОМ.РФ».

Ранее в интервью газете «Известия» она отмечала, что самой частой причиной отказа банка в проектном финансирование становилось непредставление застройщиком надлежащего пакета документов — около 65%.

«Мы знаем, что есть запрос со стороны застройщиков унифицировать этот перечень. Если мы сделаем этот единый унифицированный перечень и сделаем его закрытым, то тем самым мы создадим определенные проблемы для вас же, для застройщиков», — отметила представитель ЦБ.

«Будете ориентироваться на этот перечень, будете готовить соответствующий пакет документов, приносить его в банк, и банк, оценивая риски и кредитоспособность вашего проекта, не сможет получить полноценный объем необходимой информации, и в этом случае может возникнуть ситуация, когда банк просто напросто откажет в кредитовании», — пояснила Полякова.

Она добавила, что ЦБ постарается создать такой перечень, но он будет примерным. «Каждый банк, оценивая риски, вправе запросить всю необходимую информацию для комплексного анализа», — констатировала представитель регулятора.

Напомним, с 1 июля застройщики должны были перейти на финансирование строительства через эскроу-счета. Это означает, что деньги дольщика хранятся на специальном счету в банке, и девелопер получает их только после сдачи дома в эксплуатацию. При этом правительство сделало исключение для застройщиков, которые к 1 июля успели продать не менее 10% площади или возвести дом как минимум на 30% (6% для системообразующих застройщиков). Они могут достраиваться по старым правилам — за счет привлеченных напрямую средств дольщиков.