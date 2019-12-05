Банк России готовит предложения по субсидированию ставки проектного финансирования в банках для застройщиков, возводящих жилье в небольших городах, заявила первый заместитель председателя регулятора Ольга Полякова на семинаре «ДОМ.РФ».

По словам Поляковой, темпы открытия эксроу-счетов увеличиваются и банковская система, в целом, продемонстрировала свою готовность к реформе долевого строительства. При этом она отметила, что есть сдерживающие факторы, в том числе низкая маржинальность застройщиков, которые возводят объекты в небольших городах.

«Понимая, что в малых городах строительство тоже должно быть… скорее всего, мы будем предлагать возможность субсидирования ставки именно тем застройщикам, которые строят в малых городах», — сказала Полякова. Она уточнила, что предложения разрабатываются совместно с Минстроем, Минфином и «ДОМ.РФ».

Представитель ЦБ напомнила, что застройщики, которые относятся к субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ), уже сейчас могут получить кредит по субсидируемой ставке — до 8,5%. По данным Банка России, в среднем по стране процент кредитования застройщиков при проектном финансировании составляет от 5 до 7%, но ставки сильно разнится для разных компаний. В начале кредитования ставка может составлять 14%, но по мере наполнения счетов эскроу она снижается.

Напомним, с 1 июля застройщики должны были перейти на финансирование строительства через эскроу-счета. Это означает, что деньги дольщика хранятся на специальном счету в банке, и девелопер получает их только после сдачи дома в эксплуатацию. При этом правительство сделало исключение для застройщиков, которые к 1 июля успели продать не менее 10% площади или возвести дом как минимум на 30% (6% для системообразующих застройщиков). Они могут достраиваться по старым правилам — за счет привлеченных напрямую средств дольщиков.