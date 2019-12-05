Организатором выступила компания СКБ Контур. В мероприятиях приняли участие более 5,5 тысяч человек в 7 городах России: Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Самаре, Москве и Санкт-Петербурге.

На мероприятии обсуждали новые требования законодательства, вопросы бухгалтерской и управленческой практики. Аудиторы, эксперты и представители контролирующих органов разъясняли участникам изменения, вступающие в силу в 2020 году, отвечали на важные вопросы, в том числе и кадрового администрирования, рассказывали об особенностях бухучета в малом и среднем бизнесе: УСН и ЕНВД, налог на профессиональный доход и другое.

«Темы, которые обсуждались, вызывали повышенный интерес у участников. Переполненные залы в каждом городе, принимавшем конференцию, свидетельствуют о том, что наш партнер, компания СКБ-Контур и приглашенные спикеры, дают полезную и актуальную информацию для бизнеса. Нам было приятно не просто стать партнером этого проекта, но поделиться со слушателями своими знаниями и опытом», - рассказал заместитель председателя правления Банк ЗЕНИТ Илья Поз.

На конференции в Москве выступила начальник Управления развития отношений с клиентами Департамента сопровождения клиентов блока МСБ Банка ЗЕНИТ Мария Залесская. Она рассказала об особенностях 115-ФЗ и дала практические рекомендации по ведению расчетов, чтобы добросовестные предприниматели не имели проблем с блокировками по счету.

«Контур.Конференция для нас - знаковое мероприятие. Мы проводим его уже 10 лет для десятков тысяч бухгалтеров России. Поэтому партнёров выбираем тщательно, - поделилась директор по маркетингу СКБ Контур Любовь Федюшина, - С Банком ЗЕНИТ мы работаем уже второй год и нам важно, что участники конференций получают на стенде банка исчерпывающие ответы на вопросы по банковскому обслуживанию, а сотрудники оперативно подбирают продукты и услуги исходя из потребностей конкретного бизнеса».