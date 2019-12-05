«Открытие» запустил первого в банке робота по имени Анфиса. Он занимается обработкой заявок на выпуск бизнес-карт МСБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Робота тестировали с сентября, и, успешно пройдя все тестовые испытания, Анфиса официально приступила к работе. Она работает в трех системах — ЦФТ, 3-Card, Sugar CRM — и выполняет рутинные действия сотрудников бэк-офиса: заходит в информационные системы и заполняет поля для выпуска бизнес-карт. Но делает это в разы быстрее, что позволяет сократить время на обработку заявок и уменьшить трудозатраты», — говорится в релизе.

По итогам пилота время на обработку одной заявки на выпуск именной карты сократилось в 3,5 раза, на выпуск моментальной карты — в 2,5 раза.

«Одно из ключевых преимуществ программного робота RPA — это безошибочное решение задач в формате 24/7», — прокомментировал руководитель проекта отдела развития технологий и автоматизации процессов блока МСБ банка «Открытие» Егор Молодчин.

По словам руководителя направления отдела оптимизации процессов операционного блока банка «Открытие» Ульяны Чучевой, благодаря роботизации банки могут повысить свою эффективность: снизить стоимость бизнес-процессов, увеличить их скорость за счет быстрых автоматизированных решений и предоставить клиентам более качественный сервис.