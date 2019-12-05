Страховку вкладчикам Старооскольского Агропромбанка (Осколбанк, Белгородская область) будет выплачивать Сбербанк , победивший в соответствующем конкурсе Агентства по страхованию вкладов. О выборе банка-агента для выплат сообщили в АСВ в четверг.

Выплаты стартуют 9 декабря. Сбербанк будет осуществлять расчеты с вкладчиками Осколбанка, в том числе с индивидуальными предпринимателями, а также с юридическим лицами, отнесенными к малым предприятиям, в течение как минимум года, а о последующих выплатах агентство сообщит дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 6 декабря на сайте АСВ и 10 декабря в газете «Зори» (Старый Оскол).

В агентстве уточняют, что, согласно реестру обязательств Осколбанка, за выплатой страхового возмещения на сумму 324 млн рублей могут обратиться около 1,4 тыс. вкладчиков, в том числе 160 малых предприятий с требованиями на 30 млн ( предварительно выплаты оценивались в 327,1 млн рублей, в том числе по вкладам малых предприятий — примерно в 32,1 млн).



Лицензия у Осколбанка была отозвана 29 ноября этого года.