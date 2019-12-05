Тарифы по ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна лишь их индексация на уровень инфляции. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в четверг, выступая в нижней палате парламента.

«Могу заверить, что повышения тарифов на 30% не произойдет. Максимум, что будет, — это индексация на уровень инфляции или около 4%. Бред, этого не будет, я ответственно заявляю — на 30% тариф точно не повысится», — цитирует его ТАСС .

Российский союз автостраховщиков (РСА) также опровергает оценки ряда СМИ о возможном росте тарифов на ОСАГО в результате принятия новых поправок к закону об обязательной «автогражданке».

«Таких оценок РСА не делал, а приведенная данными СМИ информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам. Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения», — говорится в сообщении РСА.

Ранее «Известия» сообщили, что после отказа от жесткого законопроекта Минфина о так называемой либерализации ОСАГО депутаты Госдумы новым законопроектом предложили дать страховщикам возможность устанавливать россиянам индивидуальные тарифы. Пока сохраняется коэффициент за мощность двигателя. По данным Российского союза страховщиков, тарифный коридор ОСАГО предполагается расширить на 30%, говорилось в сообщении.

Разработанный Минфином законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, вождение в нетрезвом виде и «иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда».

Также Минфин предлагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, коэффициент мощности автомобиля — с 1 октября 2020 года. Страховщики смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.