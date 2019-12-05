Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило самарскому Кошелев-Банку кредитный рейтинг «B+(RU)», прогноз — «стабильный».

Кредитный рейтинг обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля банка при удовлетворительной позиции по достаточности капитала, критической оценке риск-профиля и адекватной оценке ситуации с ликвидностью и фондированием, поясняется в релизе АКРА .

Умеренно низкая оценка бизнес-профиля («bb») определяется прежде всего слабыми позициями, которые банк занимает на рынке финансовых услуг РФ, отмечают аналитики. Банк развивается в формате универсальной кредитной организации, оказывая финансовые услуги как юридическим, так и физическим лицам. При этом основными направлениями развития являются кредитование малого и среднего предпринимательства , ипотечное кредитование физлиц, а также операции с ценными бумагами. В ближайшие годы банк планирует продолжить развиваться в традиционном для себя формате, а также нарастить объемы кредитования МСП за счет участия в программах государственной поддержки сегмента. Агентство считает, что стратегия кредитной организации в целом отвечает макроэкономическим и региональным предпосылкам развития. По мнению АКРА, качество корпоративного управления в общем соответствует выбранным направлениям деятельности и масштабу кредитной организации. Позитивным фактором оценки бизнес-профиля является высокий уровень диверсификации источников операционного дохода банка.

АКРА оценивает достаточность капитала банка как удовлетворительную, что определяется адекватными значениями регуляторных нормативов достаточности и слабыми показателями операционной эффективности.

Критическая оценка риск-профиля банка определяется повышенной концентрацией кредитного портфеля, существенными объемами кредитования строительства и операций с недвижимостью, а также подверженностью банка рыночному риску из-за значительного объема вложений в ценные бумаги. При этом агентство отмечает высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг. «Учитывая умеренный объем проблемной задолженности и высокое кредитное качество вне портфеля ценных бумаг, АКРА оценивает качество управления рисками Кошелев-Банка как удовлетворительное», — говорится в релизе.



В числе прочего отмечается, что агентство считает повышенной концентрацию на источниках фондирования, среди которых на долю физических лиц приходится более 82,5% всех обязательств за вычетом субординированного долга. Концентрация ресурсной базы на крупнейших кредиторах (вкладчиках) оценивается как приемлемая. При этом существует определенная зависимость Кошелев-Банка от средств связанных с ним сторон (13% всех обязательств за вычетом субординированного долга).