Тенденция сокращения рабочей силы в РФ может продлиться до 2027 года, несмотря на повышение пенсионного возраста, следует из доклада Всемирного банка об экономике России.

В банке отметили, что уровень занятости и доля экономически активного населения в России за последнее время несколько снизились, а безработица была близка к минимальному значению.

«В третьем квартале 2019 года численность занятых в абсолютном выражении сократилась на 800 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 72,3 млн человек. Численность рабочей силы сократилась за тот же период еще больше — на 1 млн человек — и составила 75,6 млн человек. В третьем квартале 2019 года уровень занятости и доля экономически активного населения сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5 п. п. и 0,7 п. п. и составили 59,7% и 62,5% соответственно», — говорится в докладе.

Снижение экономической активности было в основном обусловлено старением населения, поскольку уровни занятости и экономической активности ниже среди старших поколений. Показатель снижается по мере увеличения доли этих возрастных групп. Это также согласуется с уровнем безработицы, который снизился в III квартале 2019 года на 0,2 процентного пункта, до 4,4%, полагает Всемирный банк.

В докладе также отмечается, что к настоящему времени совокупная численность рабочей силы сократилась на 1,6 млн человек, а общая численность занятых в экономике — на 0,9 млн человек по сравнению с максимальными значениями, достигнутыми в 2015—2016 годах, что соответствует сокращению численности занятого населения на 1,5—2%.