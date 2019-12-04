Группа «ВЭБ.РФ» поставит АО «Центральная пригородная пассажирская компания» в лизинг шесть пассажирских электропоездов ЭП2Д 11-вагонной составности производства Демиховского машиностроительного завода, который входит в «Трансмашхолдинг». Об этом на днях сообщили в ВЭБе.

Общая сумма финансирования составит 4,4 млрд рублей.

Электропоезда будут обеспечивать пригородные пассажирские перевозки на обслуживаемых ЦППК направлениях. Речь идет о замене списываемых по сроку службы поездов на современный подвижной состав.

«Салоны электропоезда оборудованы мягкими пассажирскими креслами, удобными для продолжительных поездок. Система кондиционирования с функцией обеззараживания воздуха поддерживает комфортную температуру в поезде и не даст распространиться вирусам, что особенно важно в зимний период», — отмечают в ВЭБе.

В ЭП2Д также создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями. «Для въезда в вагон предусмотрены откидные аппарели. Места для крепления инвалидных колясок в салонах головных вагонов оборудованы прочными ремнями безопасности», — указано в релизе.



По словам заместителя председателя «ВЭБ.РФ» Артема Довлатова, финансирование этой поставки уже начато.

