Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855 Plus 7-нм , оснащен Super AMOLED дисплеем с частотой обновления 90 Гц и сканером отпечатков пальцев под экраном со скоростью разблокировки 0,23 секунды.

, оснащен Super AMOLED дисплеем и сканером отпечатков пальцев под экраном со скоростью разблокировки Модель получила квадрокамеру, которая включает в себя основной модуль Samsung ISOCELL GW1 с разрешением 64 Мп, поддерживает технологию SuperVOOC 50 Bт, с которой аккумулятор полностью заряжается за 35 минут и технологию NFC.

Продажи realme X2 Pro со скидкой в 2 000 рублей начнутся 9 декабря. Цена на смартфон в комплектации 8 ГБ ОЗУ с 128 ГБ ПЗУ в цвете «Морской синий» на старте составит 32 990 рублей.

Эффектный дизайн

Корпус realme X2 Pro выполнен из алюминия и 3D-стекла Corning Gorilla Glass 5 поколения. Плавные изогнутые края стекла создают красивые потоки света на задней части устройства с эффектной текстурой. Благодаря сверхтонкой рамке в нижней части экрана шириной всего 3,65 мм смартфон выглядит стильно, что дополняется сверхвысоким соотношением экрана к корпусу в 91,7%.

Высокая производительность

realme X2 Pro оснащен флагманским 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus, выполненным по технологическому процессу 7-нм, который по сравнению со Snapdragon 855 обеспечивает прирост производительности ядер процессора на 5%, а графического процессора Adreno на 15%. Кроме того, он поддерживает технологию Snapdragon Elite Gaming для улучшенного игрового опыта. Чип обработки ИИ, также работает в три раза быстрее предыдущего поколения, эффективнее выполняя основные операции, а благодаря высокоскоростной оперативной памяти LPDDR4X и быстрой памяти UFS 3.0, производительность realme X2 Pro поднимается на еще более высокий уровень

Сверхчеткий дисплей

realme X2 Pro получил 6,5-дюймовый FHD+ дисплей Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Это самая высокая частота обновления экрана в портфолио бренда на сегодняшний день, которая обеспечивает максимально плавное изображение без задержек при нажатии на дисплее, что очень важно не только для работы, но и для игр. Более того, дисплей realme X2 Pro изготовлен из нового люминесцентного материала E3, который обеспечивает яркость до 1000 нит и коэффициент контрастности 2 миллиона, при этом снижая потребление энергии на 5%. Устройство также получило режим защиты для глаз при слабом освещении и фильтр синего света, снижающий его на 37,5% по сравнению с материалом E2.

realme X2 Pro поддерживает стандарты отображения цветов HDR10+ с цветовым охватом DCI-P3 на 100%. Данные стандарты обеспечивают отличные визуальные эффекты для комфортного просмотра под ярким источником света и в ночное время суток. Устройство имеет сертификацию Full Care Display от TÜV Rheinland – одной из ведущих компаний в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг в части технического надзора. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев Goodix 3.0 справляется с разблокировкой за 0,23 секунды.

Великолепная камера

realme X2 Pro может похвастаться флагманской квадрокамерой, которая включает в себя основной модуль Samsung GW1 с разрешением 64 Мп и светосилой f/1.8, 13 Мп телеобъектив с 20-кратным гибридным зумом, 8 Мп сверхширокоугольный объектив с углом обзора 115° и 2 Мп датчик глубины для портретной съемки.

Основной объектив использует технологию Quad Bayer 4-в-1, объединяющую четыре смежных пикселя в один пиксель размером 1,6 мкм, повышая разрешение и качество изображений, снятых даже в условиях низкой освещённости. Также камера поддерживает режим ночной съёмки Nightscape 2.0 — он сочетает ИИ и многокадровый синтез для снижения шумов, стабилизации при экшн-съемке, уменьшения бликов и повышения динамического диапазона во время съемки ночных пейзажей. Это позволяет получить яркие и детальные снимки даже в условиях недостаточной освещенности.

Телеобъектив со светосилой f/2.5 и поддержкой PDAF поможет делать кадры с 2-кратным оптическим, 5-кратным гибридным оптическим и 20-кратным гибридным увеличением.

Со сверхширокоугольной линзой не нужно отходить назад, чтобы захватить больше объектов в снимке. Все, что необходимо — перейти в широкоугольный режим, и начать создавать великолепные снимки пейзажей, архитектуры и больших групп людей. Объектив также позволяет снимать четкие кадры в режиме супер-макросъемки с фокусным расстоянием 2,5 см. Угол обзора объектива — 115°, разрешение — 8 Мп, диафрагма — f/2.2.

4K-видео

Основной модуль камеры realme X2 Pro поддерживает съемку видео с разрешением 4K, в то время как новый алгоритм UIS Super Anti-Shake и встроенный высокочувствительный гироскоп стабилизируют тряску при съемке в режиме реального времени сопоставимую с профессиональными спортивными камерами. И фронтальная, и дополнительные модули основной камеры поддерживают стабилизацию видео EIS.

Яркие селфи

realme X2 Pro оснащен 16 Мп фронтальной камерой от Sony с диафрагмой f/2.0 и объективом с 5-ю линзами высокой концентрации. Благодаря технологии Quad Bayer 4-в-1, он может синтезировать пиксели размером 2,0 мкм с возможностью делать впечатляющие селфи даже в условиях низкой освещенности, запечатлевая естественный тон кожи и мельчайшие детали.

Мгновенная зарядка

realme X2 Pro оснащен надежной, соответствующей отраслевым стандартам батареей емкостью 4000 мАч, получившей поддержку технологии искусственного интеллекта, которая выявляет менее активные приложения, останавливает их работу, оптимизирует кэширование данных и предотвращает запуск приложений для максимального энергосбережения.

Технология супербыстрой зарядки SuperVOOC (50 Вт) позволяет полностью зарядить батарею устройства за 35 минут. Высокая скорость зарядки защищена 5 интеллектуальными чипами, которые контролируют напряжение и отслеживают электрический ток в режиме реального времени. Благодаря SuperVOOC (50 Вт) не придется прерывать игру, чтобы подзарядить смартфон: зарядить батарею до 80% можно всего за 30 минут, не отрываясь от гейминга. Этот показатель в 4 раза выше по сравнению со стандартной быстрой зарядкой 9В / 2А (18 Вт). Поддержка стандартов PD и QC также означает, что смартфон X2 Pro может использовать преимущества других технологий для быстрой зарядки.

Прочие характеристики

Новейшая ColorOS 6.1 на основе OC Android 9 Pie. Система улучшает производительность и снижает энергопотребление

Технология 4х4 MIMO и быстрая передача данных для оптимального игрового процесса / Dual Wi-Fi intelligent network acceleration, dual Wi-Fi network acceleration (функции поддержки одновременного соединения с двумя Wi-Fi-сетями для более стабильной работы)

Двойные динамики и объемный стереозвук Dolby Atmos с сертификацией Hi-Res

Система жидкостного охлаждения Vapor Cooling

Технология виброотклика Tactile Engine

Технология HyperBoost 2.0

Многофункциональный NFC-модуль с поддержкой Google Pay

Цитаты:

«За последний год общий объем наших поставок вырос на 808%, за короткие сроки мы вошли в семерку лидеров среди производителей смартфонов во всем мире и продолжаем демонстрировать высокие показатели продаж в России, – говорит Кристина Ванг, директор по маркетингу в России, realme, – Мы стремимся создавать красивые технологичные смартфоны по доступной цене, и наш флагман realme X2 Pro – не исключение. Всего за полтора года после основания выпустив полную линейку смартфонов от моделей бюджетного уровня до флагманов, мы надеемся, что и в дальнейшем сможем удовлетворять нужды любых потребителей».

«realme – молодой, но очень перспективный бренд смартфонов. Он существует всего полтора года, но уже успел занять твердые позиции на мировом рынке и стать одним из самых быстрорастущих брендов в своем сегменте, – отмечает Сергей Ворзов, руководитель отдела закупок смартфонов и планшетов, Ситилинк, – В структуре продаж нашей компании realme всего за два месяца показал рост более чем в 320%. Это впечатляющий результат. Мы рады сотрудничеству с брендом и с нетерпением ждем выхода новинки – флагманского смартфона realme X2 Pro. Таким образом, для российских пользователей будет доступна полная линейка продуктов компании от бюджетных моделей до премиум-сегмента».

Конфигурации и стоимость

О realme

realme – технологичный бренд, который специализируется на производстве смартфонов, меняющих принятые стандарты. Бренд был основан 4 мая 2018 года (Национальный день молодежи Китая) Скаем Ли вместе с группой молодых людей из разных стран, имеющих богатый опыт работы с мобильными устройствами. realme стремится создавать смартфоны с высокой производительностью и стильным дизайном, предоставлять отличный сервис и исследовать все технологические возможности смартфонов.

По результатам исследования Counterpoint, realme вошел в список 7 ведущих брендов смартфонов в третьем квартале 2019 года, а количество зарегистрированных пользователей бренда достигло 17 миллионов всего за один год, благодаря чему realme был признан самым быстроразвивающимся брендом.

realme расширила географию присутствия и теперь компания представлена более чем на 20 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, ряд стран Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.

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