Россияне, по предварительным данным, подали 344,7 тыс. заявлений о переводе пенсионных накоплений в другой фонд, сообщили журналистам в ПФР.



Прием заявлений о переводе пенсионных накоплений завершился 1 декабря. В фонде напомнили, что изменить решение о переводе можно до конца 2019 года.

«По предварительным данным, было подано 344,7 тыс. заявлений, из них 260,1 тыс. (75,5%) — через портал Госуслуг, и 84,6 тыс. заявлений (24,5%) при личном обращении граждан в территориальный орган ПФР», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всем участникам переходной кампании было направлено 3,67 млн уведомлений о возможной потере инвестиционного дохода в случае досрочного перевода средств. Лишь 10% граждан, получивших данное уведомление, все-таки осуществили перевод своих пенсионных накоплений, добавили в ПФР.

Также в ПФР напомнили, что с 2019 года было введено информирование о последствиях преждевременной смены пенсионного фонда, кроме того, был ограничен перечень каналов, через которые можно подать заявление о переводе пенсионных накоплений.



«Оба изменения направлены на то, чтобы повысить информированность граждан о возможных потерях при переводе средств пенсионных накоплений, а также предотвратить случаи мошенничества при их переводе от одного страховщика к другому», — добавили в Пенсионном фонде.

Ранее в ПФР сообщали, что за 2018 год было подано 1,96 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании. По сравнению с кампанией 2017 года этот показатель уменьшился в три раза. Положительные решения были вынесены по 1,6 млн заявлений, то есть по 81,6% всех принятых к рассмотрению заявлений.