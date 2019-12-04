Рынок может довести ставки по ипотечным кредитам до 8% уже в боижайшее время. Об этом в интервью газете «Известия» рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

«Национальный проект и паспорт проекта «Жилье и городская среда» предусматривает, что ипотечная ставка должна прийти к уровню не выше 8% годовых. Рынок самостоятельно определяет стоимость кредитных ресурсов — ЦБ не диктует процентные ставки, и прогноз мы не делаем. Но достижение 8% реалистично уже сейчас», — заявила она.

Согласно данным регулятора, средневзвешенная ипотечная ставка достигла двухлетнего минимума и составила 9,4% годовых за октябрь. В «ДОМ.РФ» заявляли, что ожидают дальнейшего снижения ставок.



