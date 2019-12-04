За период с 1 января по конец ноября 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 5,1%, сообщает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО). При этом снижение средней премии отмечается в 76 регионах РФ, в которых проживает 95,3% автовладельцев. Для легковых автомобилей физлиц за этот же период средняя премия уменьшилась в целом по РФ на 3,45%.

Это следует из данных АИС ОСАГО Российского союза автостраховщиков. В 14 регионах, в которых проживает почти четверть всех автовладельцев (23%), средняя премия снизилась более чем на 8%. При этом понижение в абсолютном выражении составило до 900 рублей.

В 12 регионах, в которых проживает 14% всех автовладельцев, средняя премия снизилась более чем на 6%. При этом в абсолютном выражении снижение составило до 425 рублей. В 21 регионе, в которых проживает более трети всех автовладельцев (33,5%), средняя премия снизилась более чем на 4%. При этом в абсолютном выражении снижение составило до 420 рублей.

Еще в 28 регионах, на территории которых проживает 24,8% автовладельцев, снижение средней премии по ОСАГО составило до 4%, в абсолютном выражении — до 211 рублей.



«Вот уже 11 месяцев — то есть почти целый год — мы наблюдаем одну и ту же тенденцию: средняя премия по ОСАГО неуклонно снижается. Причина — начатая в январе Центральным банком реформа по индивидуализации тарифов по обязательной «автогражданке» и возросшая в результате конкуренция между страховыми компаниями. Мы ожидали этого тренда до начала реформы, и сейчас видим подтверждение наших ожиданий. Мы уверены, что этот тренд сохранится и дальше», — сказал президент РСА Игорь Юргенс. Он напомнил, что внесенный в Госдуму законопроект, парламентские слушания которого намечены на 5 декабря, должен позволить продолжить реформу по индивидуализации тарифов.