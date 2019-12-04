Еще восемь банков из разных регионов России подключили сервис Samsung Pay для карт платежной системы Mastercard. Об этом сообщили в Почта Банке, чья дочерняя компания «МультиКарта» реализовала проект.

Сервис, в частности, подключен в Северном Народном Банке (Сыктывкар), Прио-Внешторгбанке (Рязань), банке «Глобус», Далена Банке (Москва), Братском АНКБ (Иркутская область), НБД-Банке (Нижний Новгород), Донкомбанке (Ростов-на-Дону) и Энергобанке (Казань).

С помощью Samsung Pay клиенты указанных банков — держатели карт Mastercard смогут оплачивать покупки на кассах магазинов, на веб-страницах и в мобильных приложениях интернет-магазинов, указывают в Почта Банке.

Там напоминают, что расплачиваться через Samsung Pay можно везде, где доступны расчеты обычной банковской картой по бесконтактной технологии или магнитной полосе (благодаря собственной технологии Samsung MST — от англ. Magnetic Secure Transmission).



«В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита для обеспечения безопасности платежных операций по карте. Каждую трансакцию необходимо подтвердить по отпечатку пальца, радужке глаза или ПИН-коду, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код — токен. За безопасность на программном и аппаратном уровнях независимо от операционной системы устройства отвечает платформа Samsung Knox», — подчеркивается в релизе.

